Επικοινωνία Δένδια - ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια

Τις ευχαριστίες της αμερικανικής κυβέρνησης για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρας μας στο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Βαλκανίων μετέφερε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτώρια Νούλαντ, στον Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια.

Η χρονική συγκυρία του τηλεφωνήματος της Αμερικανίδας υφυπουργού συμπίπτει με το κλίμα πολιτικής αστάθειας που έχει εκδηλωθεί στη Βόρεια Μακεδονία μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ να παραιτηθεί.

Όπως σημείωσε η κ. Νούλαντ σε ανάρτηση της στο Twitter, «μίλησα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την ηγεσία της».

In a phone conversation today, I discussed with #US @UnderSecStateP V.Nuland, developments in #WesternBalkans. pic.twitter.com/WvW1YrOYmg