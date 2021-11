Επικοινωνία Δένδια με ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ Β. Νούλαντ για τα Δυτικά Βαλκάνια

Τηλεφωνική συνομιλία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ (Victoria Nuland) είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

In a phone conversation today, I discussed with #US @UnderSecStateP V.Nuland, developments in #WesternBalkans. pic.twitter.com/WvW1YrOYmg