Επικοινωνία Δένδια - Κουλέμπα και το ευχαριστώ του Ουκρανού ΥΠΕΞ

Τις ευχαριστίες του Προέδρου Ζελένσκι για τις προσπάθειες της Ελλάδας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη, διαβίβασε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα στον Έλληνα ομόλογό του Νίκου Δένδια, με τον τελευταίο να σημειώνει ότι του περιέγραψε την κατάσταση στη Μαριούπολη με τα πιο μελανά χρώματα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία, ο Νίκος Δένδιας δέχθηκε τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Είχε την καλοσύνη να μου τηλεφωνήσει για να μου διαβιβάσει τις ευχαριστίες της κυβέρνησής του, του Προέδρου Ζελένσκι, για την προσπάθεια της Ελλάδας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη» σημείωσε ο Υπουργός.

In our call, Greek FM @NikosDendias and I agreed that sanctions on Russia must be further elevated. Russia must pay the price for its ongoing war against Ukraine. Grateful to Nikos Dendias for his personal efforts to provide Mariupol and its Greek community with humanitarian aid.