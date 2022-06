Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Μύκονο: 4 αγνοούνται, 108 διασώθηκαν

Τουλάχιστον 108 μετανάστες που επέβαιναν σε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος νοτιοδυτικά της Δήλου υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διεσώθησαν τα μεσάνυχτα μετά από ευρεία επιχείρηση του λιμενικού σώματος.

Σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των διασωθέντων αγνοούνται άλλοι τέσσερις. Από τους 108 διασωθέντες οι 24 είναι γυναίκες, τα 21 είναι παιδιά και οι 63 άνδρες, ενώ τρεις από τους παραπάνω έχουν ήδη μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.

Στην επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών συμμετείχαν τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού παραπλέοντα πλοία και ρυμουλκό σκάφος από τη Μύκονο.

Δείτε βίντεο εδώ και εδώ.

Αρχικά το ρυμουλκό σκάφος προσέδεσε το ιστιοφόρο, ενώ στην συνέχεια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του γεγονότος πως στο ιστιοφόρο σημειώνονταν εισροή υδάτων αποφασίσθηκε να οδηγηθεί στη νησίδα Αγίου Γεωργίου, δυτικά του λιμένα Μυκόνου, για τη μεταφορά των αλλοδαπών με επιβατικές λάντζες.

Εν τέλει τις πρώτες πρωινές ώρες οι 108 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Μύκονο, ενώ συνεχίζονται και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με πλωτά και εναέρια μέσα, όσο και με ιδιωτικά σκάφη για τον εντοπισμό των άλλων τεσσάρων αγνοουμένων.

Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κανείς από το σύνολο των διασωθέντων δεν έφερε σωσίβιο, ενώ το ιστιοφόρο σκάφος δεν έφερε κανέναν σωστικό εξοπλισμό.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος και έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί άμεσα κάθε πρόσφορο μέσο για τη διάσωση των αλλοδαπών.

8 migrants missing & 104 rescued in Cyclades from a sailing boat that left Turkish shores for Europe. 🇹🇷 can do a better job, working with 🇪🇺 & 🇬🇷 to protect human lives & eradicate smuggling networks, in line with international law and the 🇹🇷🇪🇺 2016 statement @suleymansoylu pic.twitter.com/bJ2p4jDUmP