Επιβεβαίωσε την ισχυρή ελληνοαμερικανική συμμαχία η Καμάλα Χάρις

Τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή συζήτησε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το τετ α τετ μεταξύ των δύο πλευρών έγινε στο Καπιτώλιο, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με το γραφείο της αμερικανικής αντιπροεδρίας, η Καμάλα Χάρις επιβεβαίωσε την ισχυρή ελληνοαμερικανική συμμαχία, καθώς και την κοινή δέσμευση στις δημοκρατικές αξίες, στους διεθνείς κανόνες και στο κράτος δικαίου.

Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη σθεναρή υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και την αλληλεγγύη της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Μάλιστα στο σημείο αυτό αναγνώρισε τη συμβολή της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρώπη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της εφοδιασμού.

«Ισχυροί δεσμοί και βαθαίνουν»

«Οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν κάθε μέρα που περνά», έγραψε επίσης στο Twitter η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις μετά την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η Καμάλα Χάρις αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Κογκρέσου όπου μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία προήδρευσε, αναρτώντας μαζί και φωτογραφία.

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm