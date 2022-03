Επιβεβαιώνουν οι Ουκρανοί: Τη Δευτέρα ο νέος γύρος συνομιλιών

«Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, θα λάβει χώρα συνάντηση διαπραγματεύσεων για τη σύνοψη των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ξανά. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ασταμάτητα μέσω τηλεδιασκέψεων. Ομάδες εργασίας λειτουργούν συνεχώς. Ένας μεγάλος αριθμός ζητημάτων χρήζει συνεχούς προσοχής», επισήμανε ο Ποντόλιακ.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results…