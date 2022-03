Επενδυτές δώρισαν 22 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα στην Ουκρανία

Επενδυτές που δραστηριοποιούνται στα ψηφιακά νομίσματα δώρισαν 22 εκατ. δολάρια στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και σε ΜΚΟ που ενισχύουν τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με την εταιρεία Elliptic, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Μια σειρά από tweets, που στάλθηκαν από κυβερνητικούς λογαριασμούς, απαριθμούσαν διευθύνσεις διαδικτυακών πορτοφολιών για Bitcoin, Ether και Tether, τρία από τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα.

Έκτοτε, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν δωρίσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 22 εκατομμυρίων δολαρίων στην ουκρανική κυβέρνηση και στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει τον στρατό της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η εταιρεία παρακολούθησης blockchain Elliptic το βράδυ της Δευτέρας.

Cryptocurrency investors have donated more than $22 million worth of digital assets to the Ukrainian government and a nonprofit supporting the country’s military, according to data provided by the blockchain tracking firm Elliptic. https://t.co/Zf8Np4nQjN