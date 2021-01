Επενδύσεις με τον... σταυρό και το ψηφοδέλτιο στο χέρι 

Τα ETF (Exchange Traded Fund) στις ΗΠΑ, αποτελούν την πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα μορφή επενδύσεων που προσφέρεται στο επενδυτικό κοινό. Ουσιαστικά πρόκειται περί αμοιβαίων κεφαλαίων, των οποίων τα μερίδια είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο, όπως οποιαδήποτε μετοχή. Η συμμετοχή σε ένα ETF επιτρέπει στον επενδυτή να αγοράζει ένα καλάθι από μετοχές που τον ενδιαφέρουν, αγοράζοντας ένα μερίδιο ETF μέσα από το χρηματιστήριο.

Για παράδειγμα, αν ένας θεσμικός ή ιδιώτης επενδυτής επιθυμεί να επενδύσει σε ελληνικές μετοχές, μπορεί αντί να αγοράσει μετοχές, να επενδύσει στο Global X MSCI Greece ETF (GREK), το οποίο αντιπροσωπεύει ένα καλάθι μετοχών, του οποίου η σύνθεση ακολουθεί τον δείκτη του χρηματιστηρίου.

Το «ελληνικό» ETF έχει επενδεδυμένα κεφάλαια ύψους $160 εκατ., στο ΧΑ. Στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του συμπεριλαμβάνονται μετοχές, όπως του ΟΤΕ (HTO GA), της Eurobank (EUROB GA), του ΟΠΑΠ (OPAP GA), της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ GA), της Alpha Bank (ALPHA GA), της ΔΕΗ (PPC GA), της JUMBO (BELA GE), της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής (TENERGY GA) και της Μytilineos (MYTHY).

Η ζήτηση για ETF στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 9,29% μέσα στο 2020. Συνολικά, εισέρρευσαν στα ταμεία των ETF προς επένδυση, πάνω από $500 δισ., ανεβάζοντας το ύψος των κεφαλαίων που διαχειρίζονται τα αμερικανικά ETF στα $5,461 τρισεκατομμύρια.

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα ETF ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων τους ανά επενδυτικό προϊόν, τις καθαρές εισροές που είχαν σε απόλυτα μεγέθη μέσα στο 2020, το ύψος των συνολικών κεφαλαίων υπό διαχείριση και την ποσοστιαία αύξηση του ενεργητικού τους.

Στον ακόλουθο πίνακα διακρίνουμε τους 15 μεγαλύτερους διαχειριστές ETF, κατά σειρά ύψους ενεργητικού, με πρώτη την Blackrock με $2 τρισεκατομμύρια, δεύτερη την Vanguard με $1,5 τρισ. και τις γνωστές στο εγχώριο επενδυτικό κοινό PIMCO, Fidelity και Deutsche Bank, με $25,8 δισ. $23,6 δισ. και $20,2 δισ. αντίστοιχα.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΤF ΤΟΥ 2020

Οι κατηγοριοποιήσεις των ETF είναι πολλές. Τα ETF επενδύουν σε ομόλογα, σε μετοχές, σε εμπορεύματα, σε νομίσματα ακόμα και σε κρυπτονομίσματα. Φυσικά υπάρχουν και μεγαλύτερες κλαδικές εξειδικεύσεις, στην ενέργεια στην τεχνολογία, στη βιοτεχνολογία, στις τράπεζες, στις φαρμακευτικές εταιρείες, στην πράσινη ενέργεια, στις εταιρείες ανακύκλωσης κλπ.

Υπάρχουν όμως και αρκετά ETF τα οποία ακολουθούν πολιτικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά, καταναλωτικά και άλλα κριτήρια. Σε αυτά τα ETF, οι επενδυτικοί στόχοι συμβαδίζουν με τα «πιστεύω» και τη στάση ζωής των επενδυτών τους.

To ETF των Δημοκρατικών

Για παράδειγμα η Reflection Asset Management (RAM) έχει εκδώσει το DEMZ ETF, το οποίο επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι φιλικές προς το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να είναι χρηματοδότες του Δημοκρατικού κόμματος, να πρεσβεύουν τις αρχές των Δημοκρατικών, να παρέχουν ιατρικοφαρμακευτικά προγράμματα στους εργαζόμενους τους, να προσφέρουν συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση, να δημιουργούν ευκαιρίες δημιουργίας πλούτου για τους εργαζόμενους, να ακολουθούν πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και άλλα. Στο χαρτοφυλάκιο του DEMZ ETF βρίσκονται μετοχές της M&T Bank Corp (MTB), της Agilent Technologies (A), της Walt Disney (DIS), της Colgate Palmolive (CL), της Apple (AAPL), της Alphabet (GOOGL), της IBM (IBM) και άλλες.

Make America Grate Again

Η Point Bridge Capital, έχει ιδρύσει το GOP Stock Tracker ETF, γνωστότερο σαν MAGA ETF, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές, να επενδύσουν σε εταιρείες που στηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και των οποίων τα στελέχη και οι εργαζόμενοι ενστερνίζονται συντηρητικές απόψεις. Άλλωστε το MAGA είναι συντομογραφία του Make America Great Again. Ένα σύνθημα που χρησιμοποίησε κατά κόρον ο Πρόεδρος Τραμπ. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του MAGA ETF, βρίσκονται στην Goldman Sachs (GS), στην Technipfmc (FTI), στην Freeport-McMoran (FCX), στην Devon Energy (DVN), στην Lilli Eli (LLY), στην Moragn Stanley (MS), στην Schwab Charles (SCHW), στην Zion Bancorporation (ZION) και άλλες.

H ...Βίβλος των αγορών

Το BIBL ETF, επενδύει σε μετοχές εταιρειών, που θέτουν ως προτεραιότητα της αρχές που περιγράφονται στην Βίβλο. Το ETF αυτό, δεν επενδύει σε εταιρείες οινοπνευματωδών ποτών, τυχερών παιχνιδιών, καπνοβιομηχανίες ή σε εταιρείες που δεν είναι ανοικτά κατά των αμβλώσεων και της LGBT κοινότητας. Στο χαρτοφυλάκιο του BIBL ETF, βρίσκονται μετοχές της NVIDIA, της Costco, της NextEra Energy, της Union Pacific, της Honeywell, της Caterpillar, της American Tower Corporation και άλλες.

Καθολικοί επενδυτές

To CATH ETF, επενδύει σε μετοχές εταιρειών, που ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες της Καθολικής Εκκλησίας. Δεν επενδύουν σε μετοχές που έχουν έσοδα από πώληση αντισυμβατικών όπλων, από αμβλώσεις, από έρευνες πάνω σε βλαστοκύτταρα, από πορνογραφία και σε μετοχές εταιρειών που κατηγορούνται για παιδική εργασία. Η Καθολική Εκκλησία στις ΗΠΑ και το ανώτατο όργανο της United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) έχει εκδώσει δικές της οδηγίες για την Κοινωνική Ευθύνη στο χώρο των επενδύσεων και το CATH ETF ακολουθεί με ευλάβεια τις οδηγίες αυτές.

Political correct ΕΤF

Το US Vegan Climate ETF (VEGN) επενδύει σε μετοχές εταιρειών που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά το Περιβάλλον, την Κοινωνική Ευθύνη καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Δεν επενδύουν σε εταιρείες που πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα, που χρησιμοποιούν τα ζώα σε αθλήματα, που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη τον άνθρακα, που μολύνουν το περιβάλλον, που κατασκευάζουν όπλα κλπ. Στο χαρτοφυλάκιο τους υπάρχουν μετοχές της Tesla (TSLA), της Apple (AAPL), της Microsoft (MSFT), της UnitedHealth (UNH), της Mastercard (MA), της Visa (V), της Alphabet (GOOGL) και άλλες.

Οι γίγαντες

Το American Customer Satisfaction ETF (ACSI) επενδύσει σε μετοχές ανάμεσα στις 400 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ, ανάμεσα σε 46 επιχειρηματικές κατηγορίες και 10 οικονομικούς κλάδους, για τις οποίες η βαθμολογία της ικανοποίησης των πελατών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Oι 10 μεγαλύτερες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του ACSI ETF, είναι της Amazon.com Inc. (AMZN), της Apple Inc (AAPL), της Charles Schwab Corp. (SCHW), της Etsy Inc (ETSY), της Hilton Worldwide Holdings (HLT), της Southwest Airlines Co (LUV), της Alphabet (GOOG), της Unitedhealth Group (UNH), της Ηershey Company (HSY) και της Pepsico (PEP)

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.