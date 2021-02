Επέμβαση στα πόδια για τον Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο...

Σε χειρουργική επέμβαση στα πόδια υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/2) ο Τάιγκερ Γουντς, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στο Λος Αντζελες, το πρωί της ίδιας ημέρας (σε ώρα Αμερικής). Η αστυνομία της πόλης επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ ο Μαρκ Στάινμπεργκ, ατζέντης του Αμερικανού σταρ του γκολφ, δήλωσε πως «ο Τάιγκερ έχει υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς στα κάτω άκρα και αυτή τη στιγμή χειρουργείται...».

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D