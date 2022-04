Επαγγελματική ηλεκτροκίνηση

H Ford Pro έτοιμη να… βάλει στην πρίζα τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη καθώς τα πρώτα πλήρως ηλεκτρικά E-Transit ξεκίνησαν να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής. Το άκρως ανταγωνιστικό, αμιγώς ηλεκτρικό Ford E-Transit αποτελεί την αιχμή του δόρατος του λανσαρίσματος της Ford Pro στους Ευρωπαίους πελάτες, με μία ολοκληρωμένη προσφορά οχημάτων, λογισμικού και συνδεδεμένων υπηρεσιών.

Η Ford Pro αποστέλλει τώρα σε πελάτες σε όλη την Ευρώπη τα πρώτα οχήματα παραγωγής του αμιγώς ηλεκτρικού E Transit van από το εργοστάσιο της Ford Otosan που βρίσκεται στο Kocaeli της Τουρκίας.

Η σημαντική αυτή στιγμή γιορτάστηκε σήμερα στο εργοστάσιο του Gölcük κατά τη διάρκεια μιας τελετής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τουρκικής κυβέρνησης, επενδυτές, εργαζόμενοι και μέσα ενημέρωσης.

Μετά την αρχική, ισχυρή ζήτηση για το E-Transit από τους Ευρωπαίους επαγγελματίες – με περισσότερες από 5.000 παραγγελίες να έχουν ληφθεί πριν καν τα οχήματα βγουν από τη γραμμή συναρμολόγησης – η Ford Otosan προχωρά τώρα στην πλήρη μαζική παραγωγή.

«Το εργοστάσιο της Ford Otosan στο Kocaeli είναι η καρδιά της παραγωγής του Transit στην Ευρώπη, και αυτό το ορόσημο παραγωγής του E-Transit αποτελεί το ξεκίνημα του επόμενου και εξηλεκτρισμένου κεφαλαίου στην ήδη ισχυρή συνεργασία μας» δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Ευρώπη. «Αυτό είναι το πρώτο βήμα για το μετασχηματισμό της μονάδας του Kocaeli σε ένα σημαντικό κέντρο για την κατασκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη.»

Το E-Transit είναι η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του best-seller cargo van σε όλο τον κόσμο1 και το νέο μοντέλο αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Ford Pro στην περιοχή. Αυτή η νέα επιχειρηματική μονάδα προσφέρει στους πελάτες μία ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων στους τομείς του λογισμικού, της φόρτισης, της εξυπηρέτησης και της χρηματοδότησης σε ένα χαρτοφυλάκιο ηλεκτροκίνητων και εσωτερικής καύσης οχημάτων παγκόσμιας κλάσης, που συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και του χρόνου λειτουργίας, τη μείωση του κόστους και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα όσα χρειάζονται οι διαχειριστές σε μία πλατφόρμα συμβατή με την ηλεκτρική και ψηφιακή εποχή.

«Η παραγωγή του E-Transit στο εργοστάσιό μας στο Kocaeli, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από 100 τοις εκατό ανανεώσιμες πηγές, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για εμάς και ένα ακόμα κομβικό σημείο στον όλο και σημαντικότερο ρόλο μας στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της Ford» δήλωσε ο Güven Özyurt, general manager, Ford Otosan. «Πιστεύουμε ότι ο εξηλεκτρισμός του θρυλικού μοντέλου Transit αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη και ένα σημαντικό βήμα για να καταστήσουμε την Ford Otosan βάση παραγωγής των εξηλεκτρισμένων επαγγελματικών οχημάτων της Ford.»

‘All-in’ στον εξηλεκτρισμό επαγγελματικών οχημάτων

Προκειμένου να ικανοποιήσει τη ζήτηση για μελλοντικά εξηλεκτρισμένα μοντέλα Ford, η Ford Otosan επενδύει 2 δις ευρώ και αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων της κατά περίπου 3.000 ώστε να αυξηθεί η ικανότητα παραγωγής οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης γενιάς του μοντέλου Transit Custom.

Η πορεία της Ford προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον στην Ευρώπη τονίστηκε επίσης από τη πρόσφατη ανακοίνωση ότι οι εταιρείες Ford, SK On Co., Ltd. και Koç Holding υπέγραψαν ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας για μία νέα, κορυφαία στον κλάδο κοινοπραξία στην Τουρκία. Με την επιφύλαξη της σύναψης μιας οριστικής συμφωνίας, οι τρεις εταίροι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή περιοχή. Πρόθεση όλων είναι η παραγωγή να ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα που πιθανόν να κυμαίνεται από 30 έως 45 GWh.

Επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ηγετική της θέση ως η κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, η Ford θα συνεχίσει τον εξηλεκτρισμό των εμβληματικών της μοντέλων Transit θέλοντας να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών. Μέχρι το 2024, το E-Transit θα πλαισιωθεί από τέσσερα επιπλέον, νέα και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας Transit καθώς η Ford οδεύει προς το στόχο της για μηδενικές εκπομπές ρύπων για όλα τα οχήματά της που πωλούνται στην Ευρώπη και την ουδετερότητα άνθρακα σε όλο το αποτύπωμα των Ευρωπαϊκών της εγκαταστάσεων, υπηρεσιών logistics και προμηθευτών μέχρι το 2035.

Τα οφέλη των πελατών στην ηλεκτρική εποχή

Με άκρως ανταγωνιστικές τιμές αυτονομίας, ωφέλιμου φορτίου, ισχύος και μία ποικίλη γκάμα τύπων αμαξώματος, το E Transit είναι σχεδιασμένο για να επιτρέψει τον εύκολο εξηλεκτρισμό των στόλων, επιταχύνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά τους μέσω των λύσεων φόρτισης, τηλεματικής και τεχνικής εξυπηρέτησης της Ford Pro.

Η Ford Pro έχει ήδη αποδείξει την αντοχή του E-Transit με απαιτητικές δοκιμές σε τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία τρέχει τώρα ένα ευρύτερο πιλοτικό πρόγραμμα πελατών με συνολικά 60 αντίτυπα προ-παραγωγής του E Transit - μεταξύ των οποίων τροποποιημένα μοντέλα - που λειτουργούν σε συνήθεις καθημερινές συνθήκες με πελάτες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, βοηθώντας την Ford Pro να βελτιστοποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υποστήριξης που είναι πάντα ενεργοποιημένα ώστε να προσφέρει βέλτιστη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα για τις επιχειρήσεις.

Παραπομπές:

1 Με βάση τα στοιχεία Νέων Ταξινομήσεων CY2014–CYE 2021 της IHS Markit, που έχουν συγκεντρωθεί από κυβερνητικές και άλλες πηγές και αντιπροσωπεύουν το 95% των παγκόσμιων πωλήσεων νέων οχημάτων σε περισσότερες από 80 χώρες, όπως αναφέρθηκαν το Φεβρουάριο του 2022. Οι πωλήσεις μοντέλων van, wagon, chassis cab και cutaway που βασίζονται στην οικογένεια Transit περιλαμβάνουν το Ford Transit και το Transit Custom. Εξαιρείται το Transit Connect και το Transit Courier.

2 Οι δηλωμένες τιμές κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) προσδιορίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕC) 715/2007 και (ΕU) 2017/1151, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία. Οι εφαροζόμενες, τυπικές διαδικασίες δοκιμών επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και διαφορετικών κατασκευαστών.