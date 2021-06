ΕΟΔΥ: Σε ποια σημεία θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests

Eurokinissi

Δωρεάν rapid tests για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού θα πραγματοποιούν αύριο Δευτέρα Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε 124 περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, τα σημεία όπου θα γίνουν τα δωρεάν rapid tests είναι τα εξής:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημητρίου 55 - Δημαρχείο, 09:30 -15:00

9. Νότια Πύλη ΔΕΘ, επί της λεωφόρου Στρατού, 09:00 -19:00

10. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, 10:00-15:00

11. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:00

12. Δ. Παύλου Μελά, Μπουμπουλίνας 132 με Σωτήρος, Σταυρούπολη, 10:00-15:00

13. ΚΑΠΗ Αγρινίου

14. Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη

15. Πλατεία Μεσολογγίου

16. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

17. Κοινότητα Λεσινίου, Αιτωλοακαρνανία

18. Κόρθι, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, Άνδρος, 10:00-14:00

19. ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης, Αρκαδία

20. Παναρκαδικό Νοσοκομείο

21. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, Αρκαδία

22. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

23. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-14:15

24. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

25. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 09:00-14:00

26. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

27. Πλατεία Γεωργίου Α’, Πάτρα, 09:00-14:30

28. Δ. Αλίαρτου, Μαυρομάτι, Βοιωτία

29. Γ.Ν. Θήβας

30. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

31. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

32. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

33. Κοινότητα Μυλοποτάμου, Δράμα, 09:00

34. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

35. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

36. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

37. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

38. Drive through στη Στροφή Εγνατίας, Αλεξανδρούπολη, 09:00-15:00

39. Ιστιαία, Εύβοια, 09:00

40. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 09:00-13:00

41. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

42. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

43. Κυλλήνη, έμπροσθεν Δημαρχείου, 09:00-14:30

44. Κοινοτικό Ιατρείο Αχλαδινής, Ηλεία, 09:00-11:00

45. Κεντρική Αγορά Πανόπουλου, Ηλεία, 11:30-14:30

46. Κοινότητα Νεοχωρίου, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 09:30-14:00

47. Πλατεία Ωρολογίου, Βέροια, 09:30-14:00

48. Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

49. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

50. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

51. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος

52. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08:00-16:00

53. Δημαρχείο Παραμυθιάς, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

54. Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία, 08:00-16:00

55. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία

56. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

57. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

58. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

59. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

60. Καρβαλη, Καβάλα

61. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

62. ΔΟΝΑ, Λέρος, 09:00-13:00

63. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 10:00-15:00

64. Δ. Σοφάδων, Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, 10:00-15:00

65. Δ. Μουζακίου, Κεντρική Πλατεία Μουζακίου, 10:00-15:00

66. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

67. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

68. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

69. Κοινότητα Αχαράβης, Κέρκυρα

70. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

71. Κόμβος Μεσόγγης, Κέρκυρα

72. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

73. ΚΑΠΗ Κιλκίς

74. Κ.Υ. Κοζάνης

75. Πλατεία Λασσανης, Κοζάνη,

76. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

77. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

78. Βραχάτι, Κορινθία, προαύλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, 09:30-13:30

79. Δημαρχείο Κω

80. ΚΑΠΗ Σπάρτης

81. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

82. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

83. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

84. Τύρναβος, Λάρισα, 09:00-15:00

85. Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:00

86. Πλατεία Αγίου Βησσαρίωνα, Λάρισα, 09:00-14:00

87. Πλατεία Χαραυγής, Λάρισα, 09:00-14:00

88. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 08:00

89. Δήμος Σητείας, Κεντρικό Συντριβάνι, Λασίθι, 10:00

90. ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-14:30

91. Drive through στη Μύρινα, Λήμνος

92. ΠΕ Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

93. Δασάκι, όπισθεν Πανελληνίου, Μεσσηνία, 08:30-14:00

94. Στάδιο Φίλιππος Αμοιρίδης, Ξάνθη

95. Δροσερό Ξάνθης

96. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

97. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Πέλλα

98. Ριζάρι Πέλλας

99. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

100. Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη

101. Χωριό Σινώπη, Κοινοτικό κατάστημα, Πρέβεζα

102. Παραλία Πρέβεζας

103. Δ. Μυλοποτάμου, Κοινότητα Ρούμελης, Ρέθυμνο

104. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

105. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος, 09:00-14:00

106. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

107. Drive through πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, Σέρρες

108. Drive through στο Κ.Υ. Σκιάθου, 08:00

109. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

110. Drive through Τρίκαλα, 08:00

111. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 11:00

112. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 08:00

113. Πλατεία Μπάρας, Τρίκαλα, 08:00

114. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00

115. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 08:00

116. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

117. Πλατεία Παγκρατίου, Λαμία, 11:30-14:00

118. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

119. Κέντρο Αμυνταίου, Φλώρινα

120. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

121. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

122. Πολύγυρος, Νομαρχία, Χαλκιδική, 10:00-14:00

123. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Χανιά

124. Πλατεία Βουνακίου, Χίος