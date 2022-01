Ένταση και μνήμες πολέμου στις σχέσεις Γερμανίας-Ουκρανίας

Κύμα αντιδράσεων στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του αρχηγού του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού Κάι-Άχιμ Σένμπαχ για την Κριμαία «που χάθηκε» και τον Βλάντιμιρ Πούτιν που «αξίζει σεβασμό». Παρά την παραίτησή του ναυάρχου, αλλά και την κινητοποίηση του γερμανικού υπ. Άμυνας, άμεση ήταν η αντίδραση του Ουκρανού πρεσβευτή στο Βερολίνο Αντρίι Μέλνικ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle (DW).

"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408X pic.twitter.com/MICZ0O7U78