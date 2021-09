Ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο της Σιβηρίας: Οκτώ νεκροί και έξι τραυματίες - 18χρονος φοιτητής ο δράστης

Πυρ σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στη Σιβηρία άνοιξε ένας φοιτητής το πρωί της Δευτέρας με αποτέλεσμα οκτώ άτομα να χάσουν τη ζωή τους και έξι να τραυματιστούν. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της επίθεσης δείχνουν τους φοιτητές και ανθρώπους από το προσωπικό του πανεπιστημίου να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου προκειμένου να σωθούν από την τυφλή επίθεση του δράστη, ο οποίος λίγο μετά έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από τα πυρά ένοπλου φοιτητή μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας, ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα έπεσε νεκρός από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Σημειώνεται πως το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σοκάρει το οπτικό υλικό που προέβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου του κτιρίου και να τρέχουν για να διαφύγουν από τον ένοπλο, ενώ άλλοι κλειδώθηκαν μέσα στις τάξεις του πανεπιστημίου.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πανεπιστημίου ειδοποίησαν όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πανεπιστημιούπολη να φύγουν εάν είναι δυνατόν ή να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Το μήνυμα έλεγε σε όσους πήγαιναν στην πανεπιστημιούπολη να επιστρέψουν αμέσως πίσω.

