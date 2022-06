Ενόχληση του Κιέβου για την έκκληση Μακρόν περί «μη ταπείνωσης της Ρωσίας»

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα επέκρινε σήμερα τις εκκλήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν περί «μη ταπείνωσης» της Ρωσίας, κρίνοντας ότι αυτή η θέση θα μπορούσε «μόνο να ταπεινώσει τη Γαλλία».

«Οι εκκλήσεις για αποφυγή ταπείνωσης της Ρωσίας μπορούν μόνο να ταπεινώσουν τη Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επειδή η Ρωσία αυτοταπεινώνεται. Καλύτερα να επικεντρωθούμε στο πώς να βάλουμε τη Ρωσία στη θέση της. Αυτό θα φέρει ειρήνη και θα σώσει ζωές», ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.