Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για Ανατολική Μάνη, Διαβολίτσι και Φωκίδα

Ενεργοποιήθηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service- Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών της Ανατολικής Μάνης, Διαβολίτσιου και Φωκίδας, οι οποίες επλήγησαν από δασική πυρκαγιά στις 3, 4 και 5 Αυγούστου αντίστοιχα.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές της Ανατολικής Μάνης, Διαβολίτσι και Φωκίδας, και οι οποίες επλήγησαν από δασική πυρκαγιά στις 3, 4 και 5 Αυγούστου αντίστοιχα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

