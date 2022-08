Έκρηξη στην Κριμαία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες στη ρωσική βάση

Ανησυχία προκάλεσαν οι εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο μετά τις 15:30 κοντά στη ρωσική στρατιωτική βάση Αεροπορίας στη Nοβοφεντορίβκα της Κριμαίας. Μάρτυρες ανέφεραν πως άκουσαν δυνατές εκρήξεις και είδαν να υψώνεται μαύρος καπνός. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Σεργκέι Ακσιόνοφ, υπάρχει κι ένας νεκρός.

Ο επικεφαλής του τμήματος υγείας της Κριμαίας δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από την έκρηξη, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Βίντεο που φέρεται να καταγράφηκαν στη σκηνή, και μερικά από αυτά αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κοντινές τουριστικές παραλίες, έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό.

A series of explosions at the Novofedorovka military airport near Saky, Crimea. More than 200 kilometers to the ground front line. Now.#Ukraine #Crimea pic.twitter.com/S9vIZJo2wI