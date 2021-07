EMA: Συστάσεις για εμβόλιο Johnson and Johnson - Πιθανή σύνδεση Pfizer και Moderna με περιστατικά μυοκαρδίτιδας

Την ένταξη της μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας στις πιθανές πολύ σπάνιες παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά του κορωνοϊού (Pfizer/BioNTech και Moderna) προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).



Η Επιτροπή πρότεινε την καταχώρηση των συγκεκριμένων παρενεργειών στις πληροφορίες των συγκεκριμένων εμβολίων, μαζί με προειδοποίηση προς τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους ασθενείς που τα λαμβάνουν.

During its July meeting, EMA’s safety committee (#PRAC) carried out its broad range of responsibilities, which cover all aspects of the risk management of the use of medicines, including #COVID19vaccines.

