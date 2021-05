Εμβολιασμός εφήβων: Η μελέτη για τα σκευάσματα Pfizer, Moderna

Παρότι η υγεία τους δεν κινδυνεύει, οι έφηβοι δεν έχουν ανοσία στη μόλυνση και μπορούν επομένως να συμμετάσχουν στη μετάδοση του ιού. Η ανοσοποίησή τους βοηθά ως εκ τούτου στην αναχαίτιση της επιδημίας.

ο εμβολιασμός των εφήβων κατά της Covid-19 θα επέτρεπε την ανοσοποίηση ενός μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού και, ως εκ τούτου την καλύτερη καταπολέμηση της κυκλοφορίας του ιού, υπογραμμίζουν οι ειδικοί, ακόμη και αν σε ατομική βάση, ο κίνδυνος είναι μικρός σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια

Υπάρχουν πλέον καθησυχαστικά δεδομένα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους των εμβολίων Pfizer/BioNTech και Moderna στους εφήβους.

Η χορήγηση του εμβολίου Pfizer/BioNtech εγκρίθηκε από την ηλικία των 12 ετών στον Καναδά, στις ΗΠΑ και πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πράσινο φως που έδωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής που έγινε σε 2.200 εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών.

Αυτή η μελέτη έδειξε "100% αποτελεσματικότητα" έναντι των συμπτωματικών μορφών της νόσου και "παρόμοιες" παρενέργειες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο EMA υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι λόγω του "περιορισμένου" μεγέθους της δοκιμής μπορεί να έχουν διαφύγει "σπάνιες" παρενέργειες.

Όσον αφορά τη Moderna, η οποία σκοπεύει να υποβάλει "στις αρχές Ιουνίου" αιτήσεις έγκρισης για τους εφήβους μεταξύ 12-17 ετών, η δοκιμή της σε 3.700 εφήβους αυτής της ηλικιακής ομάδας έδειξε επίσης "100% αποτελεσματικότητα του εμβολίου" χωρίς "ανησυχία όσον αφορά την ασφάλειά του".

Οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές αναλύουν επίσης σπάνιες περιπτώσεις καρδιακής φλεγμονής που εμφανίστηκαν σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες μετά τον εμβολιασμό, χωρίς να αποδειχθεί μια σχέση σε αυτό το στάδιο.

Μικρός ατομικός κίνδυνος

Οι θάνατοι από την Covid-19 είναι σπάνιοι μεταξύ των εφήβων (το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ECDC, κατέγραψε 98 θανάτους σε 1,1 εκατομμύριο κρούσματα στις ηλικίες των 10-19 ετών). Ο κίνδυνος σοβαρής μορφής που απαιτεί νοσηλεία είναι επίσης πολύ χαμηλός (0,9% σύμφωνα με το ECDC).

Για τη λοιμωξιολόγο Οντίλ Λονέ, μέλος της επιτροπής εμβολίων Covid στη Γαλλία, που ερωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο: "ορισμένα παιδιά μπορεί να κάνουν σοβαρές μορφές", όπως εκείνα που έχουν προσβληθεί από λευχαιμία ή που έχουν ανοσολογικές ανεπάρκειες.

Επιπλέον, "δεν γνωρίζουμε καλά" τα σύνδρομα με τα επίμονα συμπτώματα της Covid ("long Covid" - "παρατεινόμενη" νόσος Covid) και τον κίνδυνο να επηρεάσουν τις πιο μικρές ηλικίες, προσθέτει η Γαλλίδα λοιμωξιολόγος.

Σπάνιες αλλά σοβαρές επιπλοκές της λοίμωξης έχουν επίσης παρατηρηθεί: το παιδιατρικό φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων (PIMS ή MIS-C), το οποίο επηρέασε αρκετές χιλιάδες παιδιά και εφήβους. Ο κίνδυνος είναι και πάλι εξαιρετικά χαμηλός, εκτίμησε σήμερα η γαλλική υπηρεσία υγείας Δημόσια Υγεία Γαλλία σε 33,8 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων μεταξύ αυτών κάτω των 18 ετών.

Συνολικά, η σχέση οφέλους / κινδύνου από τον εμβολιασμό παραμένει λιγότερο εμφανής από ό,τι για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Αυτό ώθησε τη γερμανική επιτροπή εμβολίων (STIKO) να εκφράσει επιφυλάξεις τις τελευταίες ημέρες, επικαλούμενη τη μικρότερη σοβαρότητα της Covid στις πιο μικρές ηλικίες και μια έλλειψη δεδομένων για τις παρενέργειες των εμβολίων, τα οποία δεν είναι "καραμέλες".

Η καθηγήτρια Λονέ καλεί επίσης να σταθμίσουμε τα "έμμεσα οφέλη", καθώς ο εμβολιασμός "θα επιτρέψει ίσως πιο γρήγορα (...) την επανεκκίνηση μιας πιο φυσιολογικής ζωής" για μια ηλικιακή ομάδα που επηρεάζεται σοβαρά από τους διαδοχικούς περιορισμούς (επανειλημμένη καραντίνα, μείωση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, κλείσιμο των σχολείων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση ...).

Η πρόκληση της συλλογικής ανοσίας

Παρότι η υγεία τους δεν κινδυνεύει, οι έφηβοι δεν έχουν ανοσία στη μόλυνση και μπορούν επομένως να συμμετάσχουν στη μετάδοση του ιού. Η ανοσοποίησή τους βοηθά ως εκ τούτου στην αναχαίτιση της επιδημίας.

Γνωστό φαινόμενο στις μολυσματικές ασθένειες, η συλλογική ανοσία σημαίνει ότι, πάνω από ένα ορισμένο όριο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, οι ιοί δεν συναντούν πλέον αρκετά άτομα για να μολύνουν, γεγονός που τους εμποδίζει να αναπαραχθούν και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

Δεν είναι γνωστό σε ποιο ακριβές επίπεδο θα είναι η ανοσία για τον ιό Sars-CoV-2, αλλά αρκετές εκτιμήσεις κρίνουν ότι είναι αρκετά υψηλή, μεταξύ 70% και 80% του συνόλου του πληθυσμού.

Εάν οι ανήλικοι δεν εμβολιαστούν, θα πρέπει περισσότερο από το 90% των ενηλίκων να εμβολιαστεί για να επιτευχθεί μια τέτοια κάλυψη, ένα φιλόδοξο ποσοστό δεδομένης της επιφυλακτικότητας ενός μέρους του πληθυσμού απέναντι στο εμβόλιο.

Εξ ου και ο φόβος μήπως μετά την αρχή όπου ο αριθμός των ανθρώπων που επιθυμούσαν να εμβολιαστούν υπερέβαινε την προσφορά των διαθέσιμων δόσεων, η εκστρατεία περάσει σε αντίστροφη φάση και περιοριστεί σε ένα ανεπαρκές επίπεδο.

Ποιο χρονοδιάγραμμα;

Ο εμβολιασμός των εφήβων ηλικίας 12 έως 16 ετών άρχισε ήδη στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ θα αποφασίσει σύντομα και η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη του εμβολιασμού γι αυτήν την ηλικιακή ομάδα στις 7 Ιουνίου.

Στη Γαλλία, ο Αλέν Φισέρ, "ο ειδικός για τα εμβόλια" της κυβέρνησης, ανέφερε "τον Ιούνιο" ως πιθανό μήνα για να ξεκινήσει η ανοσοποίηση των 16-17 ετών και μετά τον Σεπτέμβριο για τους 12-15 ετών. Άλλοι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, καθώς μεγάλο ποσοστό ενηλίκων δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί.

"Νομίζω ότι υπάρχουν προτεραιότητες. Θα ήταν καλύτερο να τεθεί το πακέτο για τα άτομα που βρίσκονται πραγματικά σε κίνδυνο, τα άτομα άνω των 60 ετών" και οι άνω των 40 που έχουν έναν παράγοντα κινδύνου, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος λοιμωξιολόγος Ερίκ Κομ.

Και ακόμη και όταν η πλειονότητα των ευπαθών ατόμων θα έχει εμβολιαστεί στις δυτικές χώρες, "δεν νομίζω ότι αυτό έχει νόημα εκεί όπου δεν υπάρχει πια ο ιός", υποστηρίζει η Μπεάτε Κάμπμαν, καθηγήτρια παιδιατρικών μολυσματικών ασθενειών στη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (London School of Hygiene & Tropical Medicine /LSHTM), απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Θα αποφεύγαμε περισσότερα δεινά αν αφήναμε τα εμβόλια σε χώρες όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι σοβαρά άρρωστοι και νεκροί, όπως η Ινδία, αντί να εμβολιάζουμε τους εφήβους μας", προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/emvoliasmoi-efivon-i-meleti-gia-ta-skeyasmata-pfizer-moderna-i-syllogiki-anosia

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram