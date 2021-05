ΕΜΑ: Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα χρειαστεί τρίτη δόση του εμβολίου

Τα προκαταρκτικά δεδομένα που αφορούν τη διάρκεια ανοσίας μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, δεν υποδεικνύουν ανάγκη χορήγησης και τρίτης δόσης, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι χρειάζεται να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα και πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες σχετικά με τις παραλλαγές στελεχών του ιού αλλά και για το ενδεχόμενο μιας ενισχυτικής δόσης.

EMA is in touch with #COVID19vaccine developers to discuss variant strains and how to approach a possible booster dose. Preliminary data on the duration of immunity doesn't show the need for a third dose currently, but more evidence is needed. #EMAPresser