ΕΜΑ: Τα εμβόλια περιορίζουν την μετάδοση του κορονοϊού

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 δεν μειώνουν απλώς τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον ιό και τη θνησιμότητα, άλλα ακόμα και τη μετάδοση του κορονοϊού.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΕΜΑ, απαιτούνται περισσότερες μελέτες, για να επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα, καθώς το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από προκαταρκτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουν επισημάνει ειδικοί, η αξιολόγηση της έκτασης της προστασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής, αφενός διότι μια επιδημιολογική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων μπορεί να δικαιολογείται και από άλλους παράγοντες.

