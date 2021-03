EMA: Στις 11 Μαρτίου η απόφαση του για το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει στις 11 Μαρτίου για να αποφασίσει αν θα δώσει το «πράσινο φως» για τη χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση θα ανακοινώσει τις συστάσεις της για το εμβόλιο της Janssen για την Covid-19 στις 11 Μαρτίου», μετά από ειδική συνεδρίαση, ανέφερε μέσω του Twitter ο ΕΜΑ, ένας οργανισμός που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Σημειώνεται πως η Janssen-Cilag είναι η ευρωπαϊκή θυγατρική του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού Johnson & Johnson.

Το μονοδοσικό εμβόλιο, που δεν απαιτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τη συντήρησή του, θα γίνει το τέταρτο που θα χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη, εφόσον εγκριθεί από τον ΕΜΑ.

Η Johnson & Johnson υπέβαλε το αίτημα έγκρισης του εμβολίου τον Φεβρουάριο και ο ΕΜΑ είχε ανακοινώσει ότι η απόφασή του δεν επρόκειτο να ανακοινωθεί πριν από τα μέσα Μαρτίου.

EMA’s human medicines committee (#CHMP) expected to give its recommendation for #COVID19vaccine from Janssen on 11 March 2021.

👉https://t.co/WlYiJcN4af