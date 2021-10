EMA: Πότε θα γίνεται η χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου

Το πράσινο φως για χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου τεχνολογίας mRNA κατά του κορονοϊού έδωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων, μετά το πέρας 28 ημερών μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για άτομα με ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα και έξι μηνών για άτομα άνω των 18 με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα.

Όπως αναφέρει ο EMA σε ανακοίνωσή του, η τρίτη δόση σύσταση έρχεται αφού μελέτες έδειξαν ότι μια επιπλέον δόση αυτών των εμβολίων αύξησε την ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων κατά του ιού που προκαλεί τον COVID-19 σε ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

‼️ EMA conclusion: 3rd doses of #COVID19vaccines Comirnaty & Spikevax may be given to people with severely weakened immune systems, at least 28 days after their 2nd dose.



👉https://t.co/v0jiuKbum2 pic.twitter.com/mUHRhru35r