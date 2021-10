ΕΜΑ: Εγκρίθηκε η αναμνηστική δόση με Moderna

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε απόψε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναμνηστική δόση του εμβολίου της εταιρείας Moderna για τον κορονοϊό μπορεί να χορηγηθεί σε ανθρώπους άνω των 18 ετών τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

Το εμβόλιο αυτό είναι το δεύτερο που εγκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού μελετήθηκαν τα δεδομένα που δείχνουν ότι η τρίτη δόση του Spikevax, χορηγούμενη 6-8 μήνες μετά τη δεύτερη δόση, οδήγησε στην αύξηση των αντισωμάτων στους ενήλικες, τα επίπεδα αντισωμάτων των οποίων έφθιναν, ανέφερε ο ΕΜΑ στην ανακοίνωσή του.

📢 EMA concludes that a #BoosterDose of the #COVID19vaccine #Spikevax (from Moderna) may be considered in people aged 18 years and above.

