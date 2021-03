ΕΜΑ: Δεν διαπιστώνεται σύνδεση του εμβολίου AstraZeneca με θρομβώσεις

Στο θέμα των θρομβώσεων και τη σύνδεσή του με το εμβόλιο της AstraZeneca επανήλθε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που διερευνούν τη σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορονοϊού και των θρόμβων αίματος δεν βρήκαν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και του φύλου σε αυτούς, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.

«Προς το παρόν, η ανασκόπηση που έχει πραγματοποιηθεί, δεν έχει εντοπίσει συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, όπως ηλικία, το φύλο ή προηγούμενο ιατρικό ιστορικό διαταραχών πήξης, για αυτά τα πολύ σπάνια συμβάντα», ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ο EMA διευκρίνισε ωστόσο πως η επιτροπή του για την ασφάλεια των σκευασμάτων αναμένεται να δημοσιοποιήσει «επικαιροποιημένες συστάσεις» για το εμβόλιο μετά τη μηνιαία σύσκεψή της που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

EMA’s safety committee (#PRAC) is continuing its evaluation of very rare cases of unusual blood clots in people vaccinated with the AstraZeneca#COVID19 vaccine

👉 https://t.co/7fEBLZkMC5 #COVID19Vaccines #medicine