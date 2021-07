Ελπιδοφόρος: Η επαναλειτουργία της Χάλκης ουσιαστική για προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 'Αντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για την πρόσκληση που απηύθυνε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς την τουρκική κυβέρνηση για άμεση επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος διακόνησε και ως ηγούμενος την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης στην οποία είναι εγκατεστημένη η σχολή, διεθνοποιώντας, μάλιστα, το όλο θέμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι «πενήντα χρόνια μετά το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής, μια απόφαση επαναλειτουργίας της θα είναι ουσιαστική για την ετοιμότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Today, 50 years after the closure of the Theological School of Halki, we thank @SecBlinken for @StateDept’s statement urging the Turkish government to reopen Halki, an essential decision for Turkey’s readiness to protect religious freedom and human rights https://t.co/RDdZ7PCIK3