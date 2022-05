Έλον Μασκ: Θα ψηφίσω Ρεπουμπλικάνους

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Inc, Έλον Μασκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ενώ ψήφισε υπέρ των Δημοκρατικών στο παρελθόν, τώρα θα ψηφίσει υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

"Στο παρελθόν ψήφισα Δημοκρατικούς, επειδή ήταν (κυρίως) το κόμμα της καλοσύνης. Αλλά έχουν γίνει το κόμμα του διχασμού και του μίσους, οπότε δεν μπορώ πλέον να τους υποστηρίξω και θα ψηφίσω Ρεπουμπλικάνους", έγραψε στο Twitter.

«Τώρα, παρακολουθήστε την εκστρατεία των βρώμικων κόλπων τους να ξετυλίγονται εναντίον μου», είπε ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος συμφώνησε να αγοράσει το Twitter

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿