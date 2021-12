Έλον Μασκ: Θα πληρώσω πάνω από 11 δισ. δολάρια σε φόρους του 2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ, ανέφερε ότι θα πληρώσει δισεκατομμύρια φόρους φέτος. Συγκεκριμένα, την Κυριακή το βράδυ ανήρτησε ένα tweet, στο οποίο αναφέρει ότι πρόκειται να πληρώσει πάνω από 11 δισεκατομμύρια σε φόρους αυτή τη χρονιά. Η δήλωση του Μασκ, έρχεται ως απάντηση στις κατηγορίες της Ελίζαμπεθ Γουόρεν ότι δεν πληρώνει φόρους.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά από μια δημόσια διαμάχη με τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν για τους φόρους, αφού ανέφερε ότι ο Μασκ έχει άδικα επιτραπεί να μην πληρώνει φόρους. «Ας αλλάξουμε τον πλαστό φορολογικό κώδικα, ώστε το Πρόσωπο της Χρονιάς να πληρώνει πραγματικά φόρους και να σταματήσει να φορτώνει δωρεάν όλους τους άλλους», έγραψε η Warren στο Twitter.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6