Έλον Μάσκ: Μπορείτε τώρα να αγοράζετε Tesla με bitcoin 

Ο διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla Έλον Μάσκ ανακοίνωσε ότι είναι πλέον δυνατή η αγορά οχημάτων της εταιρείας στις ΗΠΑ με το κρυπτονόμισμα bitcoin.

«Τώρα μπορείτε να αγοράσετε ένα Tesla με Bitcoin», έγραψε στο Twitter ο Μάσκ o οποίος σε δεύτερο tweet ανακοίνωσε ότι η αγορά οχημάτων με bitcoin θα είναι δυνατή εκτός ΗΠΑ αργότερα φέτος.

You can now buy a Tesla with Bitcoin