Έλον Μασκ: Η Tesla ρευστοποίησε το 10% της επένδυσης που είχε κάνει σε Bitcoin

H Tesla πούλησε το 10% της επένδυσης που είχε κάνει σε bitcoin προκειμένου να αποδείξει την ρευστότητα του ψηφιακού νομίσματος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο ιδρυτής της και υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων Έλον Μασκ προσθέτοντας παράλληλα ότι ο ίδιος διατήρησε την προσωπική του επένδυση.

Απαντώντας στο Twitter ο Μασκ αποκάλυψε ότι στην ουσία η Tesla προσπαθούσε «να αποδείξει τη ρευστότητα του Bitcoin ως εναλλακτική έναντι της διακράτησης μετρητών στον ισολογισμό»,.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.