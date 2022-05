Έλον Μασκ: Διαψεύδει τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση αεροσυνοδού

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ με ανάρτηση του στο Twitter κατήγγειλε ως «εντελώς αναληθή» τα ρεπορτάζ ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια αεροσυνοδό σε ιδιωτικό τζετ το 2016.



Το Business Insider ανέφερε την Πέμπτη ότι η SpaceX του Μασκ πλήρωσε 250.000 δολάρια το 2018 για να διευθετήσει μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από μια ανώνυμη αεροσυνοδό ιδιωτικού τζετ που κατηγόρησε τον Μασκ, όπως αναφέρει το Reuters.

Το ρεπορτάζ επικαλέστηκε ένα ανώνυμο άτομο που είπε ότι ήταν φίλη της αεροσυνοδού και είχε κάνει δήλωση ως μέρος της διαδικασίας ιδιωτικού διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο.



«Έχω μια πρόκληση σε αυτόν τον ψεύτη που ισχυρίζεται ότι ο φίλος του με είδε «εκτεθειμένο» – περιγράψτε μόνο ένα πράγμα, οτιδήποτε απολύτως (ουλές, τατουάζ,…) που δεν είναι γνωστό στο κοινό. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν συνέβη ποτέ», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.



Ο Μασκ φέρεται να έτριψε τον μηρό της αεροσυνοδού και προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα άλογο εάν «έκανε περισσότερα» κατά τη διάρκεια ενός μασάζ εν πτήσει, ανέφερε το Business Insider επικαλούμενο τον φίλο της αεροσυνοδού.



Η αεροσυνοδός πιστεύει ότι η άρνησή της έγινε αιτία να μην εργαστεί στη SpaceX και την ώθησε να προσλάβει δικηγόρο το 2018, σύμφωνα με το δημοσίευμα.



Η εταιρεία έκανε τον διακανονισμό εξωδικαστικά και συμπεριέλαβε μια «συμφωνία μη αποκάλυψης» που εμπόδισε την αεροσυνοδό να μιλήσει για αυτό, ανέφερε το Business Insider. Η ιστοσελίδα δεν ανέφερε το όνομα του φίλου ή της αεροσυνοδού.

Στο άρθρο του Business Insider, ο Μασκ φέρεται να είπε ότι η ιστορία της αεροσυνοδού ήταν μια «ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» και ότι υπήρχαν «πολλά περισσότερα σε αυτή την ιστορία».



Το βράδυ της Πέμπτης, ο Μασκ έγραψε αρχικά στο Twitter: «Οι επιθέσεις εναντίον μου θα πρέπει να εξεταστούν με πολιτικό πρίσμα –αυτή είναι η στάνταρ (απεχθής) συμπειριφορά τους– αλλά τίποτα δεν θα με αποτρέψει από το να αγωνιστώ για ένα καλό μέλλον και το δικαίωμά σας στην ελευθερία του λόγου».

