Ελληνικό ΥΠΕΞ: Ετοιμότητα για αποστολή βοήθειας στην Αλβανία

Τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με μία ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter, στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από τον σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από το σεισμό που έπληξε τη χώρα / We express our solidarity to the government of #Albania & the people affected by the earthquake. @AlbanianDiplo