Εκτροχιασμός τρένου στη Γερμανία - Τρεις νεκροί, πολλοί τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον εκτροχιασμό τρένου στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Bild, η οποία κάνει λόγο για πολλούς τραυματίες. Το τοπικό τρένο εκτροχιάστηκε βόρεια του χειμερινού θέρετρου Γκάρμις-Παρτενκίρχεν στη Βαυαρία και πολλά βαγόνια έχουν ανατραπεί.

Streckensperrung zwischen #Garmisch-Partenkirchen und #Oberau. Züge aus Richtung #München Hbf wenden vorzeitig in #Oberau. Aus Richtung #Mittenwald / #ReutteinTirol wenden die Züge vorzeitig in #Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr in Planung. #bahn https://t.co/xUGvQihgzM