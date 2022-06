Εκτροχιασμός τρένου στη Γερμανία - Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν - πολλοί εκ των οποίων σοβαρά - σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Γκάρμις-Παρτενκίρχεν της Βαυαρίας. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση σωστικών συνεργείων και πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι.

Streckensperrung zwischen #Garmisch-Partenkirchen und #Oberau. Züge aus Richtung #München Hbf wenden vorzeitig in #Oberau. Aus Richtung #Mittenwald / #ReutteinTirol wenden die Züge vorzeitig in #Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr in Planung. #bahn https://t.co/xUGvQihgzM