Εκτός Προολυμπιακού τουρνουά (και) ο Σπανούλης...

Το όνειρο τόσο του ίδιου όσο και των θαυμαστών για την επιστροφή του στην Εθνική ομάδα έπειτα από έξι χρόνια κράτησε μόνο μερικές εβδομάδες και «πληγώθηκε» από την τραυματισμένη γάμπα του. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε αποφασίσει να φορέσει και πάλι το εθνόσημο μετά το 2015, ώστε να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, στις 29 Ιουνίου, ωστόσο δεν θα ταξιδέψει τελικά στη Βικτώρια...

Η Ελληνική ομοσπονδία ανακοίνωσε την Τρίτη (22/6) ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν θα συνεχίσει στην προετοιμασία, καθώς η θλάση στη γάμπα δεν του επιτρέπει να έχει ελπίδες να είναι έτοιμος ως το τζαμπ-μπολ της διοργάνωσης. Τα δεδομένα έμοιαζαν εξαρχής εναντίον του Σπανούλη και για αυτό τον λόγο ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ρικ Πιτίνο, αποφάσισε να κρατήσει στις προπονήσεις 14 παίκτες, περιμένοντας τα νεότερα για τον «Kill – Bill».

Μετά την ενημέρωση για την απώλεια και του Σπανούλη (έπειτα από εκείνες των Παπαπέτρου και Πρίντεζη), ο Αμερικανός κόουτς έγραψε στο Twitter πως «έχω ένα μεγάλο κενό στην καρδιά επειδή ο αρχηγός μας, Βασίλης Σπανούλης, δεν θα ηγηθεί της προσπάθειάς μας στον Καναδά... Είχα δύο καταπληκτικές μαζί του και είναι η επιτομή του παίκτη που θέλεις. Παθιασμένος, ταλαντούχος και σκληρός εργάτης».

I have a huge hole in my heart that our captain, Vasillis Spanoulis, will not be leading us to Canada. I had a great two weeks with him. He epitomizes everything you want in a basketball player; passionate, talented, hard working, and flat out special!