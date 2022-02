Έκτακτη σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ το Σαββατοκύριακο

Έκτακτη σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών των 27 χωρών της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο προκειμένου να «συζητηθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στην κατάσταση στην Ουκρανία», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν σε ανάρτησή του στο Twitter, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.

Not all possibilities for sanctions have been exhausted yet. The pressure on Russia must increase. Said this to @Vonderleyen. I am grateful to the President for her decision on additional financial assistance.