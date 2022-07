ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης - Η πρώτη μετά από 11 χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκιά της για πρώτη φορά από το 2011 σήμερα Πέμπτη και παρουσίασε νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων με σκοπό να διατηρήσει υπό έλεγχο το κόστος δανεισμού για τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης.

Η αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 50 μονάδες βάσης, διπλάσιο από ό,τι είχε υποδείξει μετά την προηγούμενη συνεδρίασή της, έχει στόχο να περιορίσει τον πληθωρισμό - ρεκόρ στη ζώνη του ευρώ.

We raised interest rates by 0.5%.



See our latest monetary policy decisions https://t.co/7arxAFKnmc pic.twitter.com/mCInj0jyaM