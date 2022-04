Έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στη Ρωσία - Για την πρώτη ουκρανική επίθεση σε ρωσικό έδαφος κάνει λόγο η Μόσχα

Για την πρώτη αεροπορική επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την ισχυρή έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων. Το Κρεμλίνο διαμήνυσε ότι το ουκρανικό πλήγμα κατά της δεξαμενής στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ δεν δημιουργεί καλές συνθήκες για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών, που ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα, ψηφιακά.

Η ένταση αυξάνεται και στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, μετά την απειλή Πούτιν να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου σε όποιον δεν πληρώνει με ρούβλια.

Παράλληλα, το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους κατοίκους της πολιορκημένης Μαριούπολης.

Τελευταία ενημέρωση 14:28

Περίπου 2.000 πολίτες απομακρύνθηκαν από την ουκρανική πόλη Μαριούπολη που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις και φαίνεται να είναι καθ' οδόν προς την ασφάλεια, σύμφωνα με αναφορές από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Πολλά ιδιωτικά αυτοκίνητα ενώθηκαν με 42 λεωφορεία με τη συνοδεία του Ερυθρού Σταυρού και τα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας από το κοντινό Μπερντιάνσκ προς την ασφαλέστερη πόλη Ζαπορίζια που ελέγχεται από την Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης.

Looks like this morning's now or never evacuation from Mariupol is finally working: City council Telegram channel says 2K people are on their way from the besieged city to Ukraine-held Zaporizhia in buses and private cars. Up to 150K more still trapped with dwindling resources pic.twitter.com/eyNWVFk4cK