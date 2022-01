Εκλογές στην Ιταλία: Δεδομένη η επανεκλογή Ματαρέλα - Αποφασίζουν τα κόμματα της κυβέρνησης

Και το ιταλικό κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα τάχθηκε πριν από λίγο και επίσημα υπέρ της επανεκλογής του νυν προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Σε tweet του, ο γραμματέας των «Δημοκρατικών», Ενρίκο Λέτα, πρίν λίγο έγραψε «Grazie Presidente», (Ευχαριστούμε, Πρόεδρε).

Grazie al Presidente #Mattarella per questi sette anni di servizio alle istituzioni, da campione dell’ #InteresseGenerale. E grazie per le esortazioni del discorso di fine #Settennato. La più impegnativa e bella è per me la sfida a dare risposte ad angosce e speranze dei #giovani