«Έκλεισε» για τις 18 Μαρτίου η συνάντηση των ΥΠΕΞ Κίνας - ΗΠΑ στην Αλάσκα

Η πρώτη συνάντηση κορυφής μεταξύ κινέζων και αμερικανών αξιωματούχων αναμένεται να διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου στην Αλάσκα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα συναντήσει τους Γιανγκ Τζίτσι, αξιωματούχο του Κομμουνιστικού Κόμματος υπεύθυνο για τις εξωτερικές υποθέσεις, και τον υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στην Αλάσκα.

«Θα συναντήσω τους Γιανγκ Τζιτσι και Γουάνγκ Γι στην Αλάσκα στις 18 Μαρτίου για να συζητήσουμε πληθώρα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουμε σοβαρές διαφορές», έγραψε ο Μπλίνκεν χωρίς να διευκρινιστεί αν θα βρεθεί μαζί του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν.

I will meet on March 18 with People’s Republic of China Director Yang Jiechi and State Councilor Wang Yi in Alaska to engage on a range of issues, including those where we have deep disagreements.