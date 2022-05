Έκκληση Μπλίνκεν: Να σταματήσει ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών - Κίνδυνος λιμού

«Η Ουκρανία είναι μια κρίσιμη πηγή γεωργικών προϊόντων και βασικός κρίκος στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ο αποκλεισμός της Ρωσίας εμποδίζει αυτά τα αγαθά να φύγουν και απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με υποσιτισμό και πείνα. Ο αποκλεισμός πρέπει να τελειώσει», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανάρτησή του.

Ukraine is a critical source of agricultural products and a key link in the global food supply chain. Russia's blockade is preventing these goods from leaving and threatening millions of people around the world with malnutrition and famine. The blockade must end. pic.twitter.com/CGxSL8Cwbr