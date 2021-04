Εκκενώθηκε σταθμός του τρένου στο Λονδίνο

Ο σταθμός Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge) στο κεντρικό Λονδίνο εκκενώθηκε καθώς η αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο, ανέφερε η βρετανική αστυνομία που είναι υπεύθυνη για τις μεταφορές.

"Αστυνομικοί κλήθηκαν στον σταθμό Γέφυρα του Λονδίνου στις 12:33 μ.μ. έπειτα από πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο", ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών.

"Ο σταθμός έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους ενόσω ειδικοί αστυνομικοί αξιολογούν το αντικείμενο."

BREAKING: London Bridge station in central London evacuated as emergency services responded to an incident. pic.twitter.com/WHQhHEYjLM