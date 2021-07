Εισιτήρια για τον τελικό του EURO σε Βρετανούς που εμβολιάζονται

Δύο εισιτήρια για τον τελικό του EURO 2020 προσφέρει ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν σε όποιους αποφασίσουν να εμβολιαστούν τις επόμενες μέρες, ενώ ακόμα 50 διπλά εισιτήρια (δηλαδή 100 εισιτήρια), θα δοθούν για τη ζώνη των οπαδών, στην πλατεία Τραφάλγκαρ.



Η Αγγλία αντιμετωπίζει στο EURO αύριο Τετάρτη τη Δανία, στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, με μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει το εισιτήριο για τον τελικό, μετά από πολλές δεκαετίες.



Οι Βρετανοί που θα εμβολιαστούν από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, θα πρέπει να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι πήγαν στο εμβολιαστικό κέντρο για την πρώτη δόση, ή να παρουσιάσουν χαρτί με το ραντεβού τους, προκειμένου να πάρουν μέρος στην κλήρωση του δημάρχου του Λονδίνου.



Όσοι ανεβάσουν στα social media φωτογραφία με τον εμβολιασμό τους ή με το αποδεικτικό εμβολιασμού, θα μπουν δύο φορές στην κλήρωση.



«Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να εμβολιαστούν», δήλωσε ο Δήμαρχος Λονδίνου, κάνοντας έκκληση, για μία ακόμη φορά, να εμβολιατσούν όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

