Μπάιντεν: «Είμαι μια χαρά» -Με καταρροή και κόπωση αλλά χωρίς πυρετό περνάει Covid

«Παιδιά, είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον». Με αυτό το tweet o πρόεδρος Μπάιντεν έσπευσε να κατευνάσει τις ανησυχίες για την υγεία του αφού ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοιό.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571