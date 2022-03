Εικόνες ντροπής: Στην Μόσχα συνέλαβαν παιδιά που συμμετείχαν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις!

Φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν μαθητές του δημοτικού να έχουν συλληφθεί επειδή συμμετείχαν σε αντιπολεμική διαδήλωση ανέβασαν στο διαδίκτυο Rώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης και το δίκτυο Nexta. Μάλιστα σε βίντεο φαίνεται ένα παιδάκι να κλαίει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Οι φωτογραφίες δείχνουν παιδιά σχολικής ηλικίας στο πίσω μέρος ενός βαν της αστυνομίας αλλά και σε κρατητήριο σε αστυνομικό τμήμα στη Μόσχα, μετά τη συμμετοχή τους σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Τα παιδιά κρατήθηκαν όταν πήγαν να βάλουν λουλούδια στην πρεσβεία της Ουκρανίας της πόλης.

This is the kind of "Russian world" the occupiers want to bring to #Ukraine. pic.twitter.com/ibEqvJ393T