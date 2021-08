Εικόνες χάους στο Αφγανιστάν - Διεθνής ανησυχία για συγκρούσεις και προσφυγική κρίση

Εντείνεται η ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Αφγανιστάν μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν και την εκ των υστέρων αντίδραση δυνάμεων που πρόσκεινται στην προηγούμενη κυβένρηση αλλά και τη στάση των πολιτών που πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η αντίδραση των Ταλιμπαν, οι οποίοι δεν διστάζουν να πυροβολήσουναι η δημιουργία συνθηκών νέων προσφυγικών ροών σε συνδυασμό με το χάος που επικρατεί προκαλεί ήδη αντιδράσεις.

Στο Αφγανιστών ήδη οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα παρά την προσπάθεια των Ταλιμπάν να πείσουν ότι δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των δικαιωμάτων τους. Άλλωστε η αναφορά στην εφαρμόγή της Σαρίας, του νόμου του Ισλάμ δείχνει τις προθέσεις τους καθώς και ότι στην παρούσα φάση επιδιώκουν να εμφανιστούν αρεστοί στη διεθνή κοινότητα.

Η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική και αυτό φαίνεται από την προσπάθεια των Αφγανών να απομακρυνθούν με κάθε τρόπο αρχικά από τις εστίες τους και εν συνεχεία να μεταβούν σε γειτονικές, προς το παρόν, χώρες. Η στάση γυναικών που αποτυπώθηκε στην Καμπούλ και η προσπάθειά τους να πείσουν τους στρατιώτες των ξένων δυνάμεων να πάρουν τουλάχιστον τα παιδιά τους είναι χαρακτηριστική.



Οι ελληνικές αρχές πάντως βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών που δύναται να μετατραπούν σε ένα νέο εργαλείο της Τουρκίας στο πλαίσιο των πιέσεων που αυτή ασκεί τόσο στην Ε.Ε. όσο και συνολικά στη διεθνή κοινότητα για την αποκόμιση άλλων ωφελημάτων.

Ήδη, η Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσονήσου συνεχάρη τους Ταλιμπάν, ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον τζιχάντ, ιερό πόλεμο. «Η νίκη αυτή και η κατάληψη της εξουσίας μας υπενθυμίζουν ότι ο ιερός πόλεμος και η μάχη αποτελούν νόμιμο και ρεαλιστικό μέσον, με βάση την σαρία, για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και την εκδίωξη των εισβολέων και των δυνάμεων κατοχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση της πτέρυγας της Αλ Κάιντα στην Υεμένη.

Σημειώνεται ότι οι ταλιμπάν είχαν προσφέρει στην Αλ Κάιντα καταφύγιο κατά την προηγούμενη περίοδο της κυριαρχίας τους στο Αφγανιστάν (1996-2001), προκαλώντας την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών και πολυεθνούς συνασπισμού για να ανατρέψουν το καθεστώς τους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν ότι δεν θα παράσχουν προστασία σε μαχητές της Αλ Κάιντα. Ωστόσο, θεωρείται πολύ πιθανό τα δύο ισλαμιστικά κινήματα να διατηρήσουν στενούς, αλλά πιο διακριτικούς, δεσμούς.





Οι Ταλιμπάν έδειξαν αμέσως τις διαθέσεις τους απέναντι σε όποια φωνή διαμαρτυρίας επιχείρησε να ακουστεί τα πρώτα 24ωρα μετά την πτώση της Καμπούλ. Νεκροί έπεσαν σήμερα Πέμπτη διαδηλωτές, στη διάρκεια συλλαλητηρίου για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας από τον βρετανικό έλεγχο, το 1919, στην πόλη Ασανταμπάντ. Χθες Τετάρτη, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλη διαδήλωση στην πόλη Τζαλαμπάντ από πυρά.

Several killed in flag-waving protests against Taliban in Afghanistan https://t.co/xgPK9adTaG pic.twitter.com/c99Rt9bhgF