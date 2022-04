Εικόνες χάους στη Σανγκάη: Στρατόπεδα καραντίνας, ελλείψεις τροφίμων, κάτοικοι σε απόγνωση

«Οργουελικές» σκηνές διαδραματίζονται στην οικονομική μητρόπολη της Κίνας λόγω του πολύ αυστηρού lockdown, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για μεταφορές ασθενών σε «στρατόπεδα συγκέντρωσης» την ώρα που το επισιτιστικό πρόβλημα γίνεται αφόρητο.

Οι τρομακτικοί περιορισμοί του lockdown έχουν κάνει τους ανθρώπους στη Σανγκάη να δίνουν μάχη για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και βασικές υπηρεσίες.

Πολλοί άνθρωποι στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα διαμερίσματα και τις κατοικίες τους, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό των μολύνσεων από τον κορονοϊό. Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έδειχναν ανθρώπους να ουρλιάζουν από τα μπαλκόνια τους, με το άτομο που βιντεοσκοπούσε να ισχυρίζεται ότι όλο αυτό συνέβαινε επειδή οι άνθρωποι είχαν μπουχτίσει από τους αυστηρούς κανόνες της καραντίνας.

Shanghai



If you don't do daily mandatory Covid test

Police will come to your home force you do.

...

Sometimes they will arrest you and shoot you!



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/Q3D89QhvSR — Songpinganq (@songpinganq) April 13, 2022

Στην πόλη άρχισε να χαλαρώνει το lockdown σε ορισμένες περιοχές τη Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι ανέφερε υψηλό ρεκόρ περισσότερων από 25.000 νέων κρουσμάτων Covid-19, καθώς οι αρχές προσπάθησαν να επαναφέρουν μια κανονικότητα, μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Φόβος και τρόμος

Τα πρώτα lockdown ξεκίνησαν από συγκροτήματα κατοικιών στις 5 Μαρτίου 2022 για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρουσμάτων Covid και στους ανθρώπους δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους και δεν μπορούν ούτε να πάνε στο σούπερ μάρκετ.

#WATCH: Shelves go empty in Grocery Stores due to panic buying 🛒 🛍 .



After China 🇨🇳 announces two phased lockdown in Shanghai. pic.twitter.com/mpjxdCdqdB — Abhishek Saxena (@tagabhishek) April 7, 2022

Οι κάτοικοι επιτρέπεται να πάνε έξω μόνο για να κάνουν τεστ για τον COVID και ένα θετικό τεστ σημαίνει ότι μεταφέρονται σε στρατόπεδα κράτησης για αόριστο χρονικό διάστημα.

Έχουν υπάρξει αμέτρητες αναφορές αυτοκτονιών και πείνας για όσους έχουν παγιδευτεί μέσα στη Σανγκάη.

Τουλάχιστον 26 νοσοκομεία στην πόλη δεν δέχονται πλέον ασθενείς. Οι πολίτες επιτρέπεται να κάνουν μόνο τεστ, δηλαδή κάθε 48 ώρες. «Πρέπει να αυτοεξεταζόμαστε κάθε μέρα και να ανεβάζουμε τα αποτελέσματά του μέσω ενός επεξεργαστή. Μόνο τότε οι αρχές μπορούν να το ελέγξουν. Τα θετικά στέλνονται σε "απομονωμένα στρατόπεδα”» ανέφερε στο Beam Media ο Καρλ, ένας Βέλγος υπήκοος.

Στο αποκορύφωμα της φρίκης, ο ιδιοκτήτης ενός μικρού σκύλου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από υπάλληλο κέντρου απομόνωσης όταν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Οι αρχές πάντως αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς.

Ελλείψεις τροφίμων

Το φαγητό είναι μια συνεχής πηγή άγχους για τους ανθρώπους που ζουν στη Σαγκάη. Οι κάτοικοι που είναι κλειδωμένοι μέσα στα διαμερίσματα βασίζονται στο delivery για να σιτιστούν αλλά οι παραδόσεις μπορεί να είναι σπάνιες και απρόβλεπτες λόγω της μεγάλης ζήτησης.Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε συνθήκες «μαύρης αγοράς» αφού για φρούτα, ζάχαρη και λίγο ψωμί ένας κάτοικος μπορεί να δώσει έως και 80 ευρώ.

Στρατόπεδα συγκέντρωσης

Όποιος βγαίνει θετικός στον Covid στη Σαγκάη, αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια μπορεί να είναι τρομακτικό.

«Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ντους. Πλένεσαι σε νεροχύτη με πετσέτα. Η υγιεινή είναι τρομερή. Φοβόμαστε περισσότερο να κολλήσουμε τον Covid γιατί θα έπρεπε να πάμε εκεί παρά στην πραγματικότητα τις επιπτώσεις του ίδιου του ιού» ανέφερε στο National World ένας ανώνυμος πολίτης.

The situation in Shanghai is scary. Reports of millions struggling to feed themselves, elderly unable to access medicine, videos of small riots breaking out circulating on social media. Many households relying on inadequate govt food deliveries. pic.twitter.com/bW1ixaTu7O — Michael Smith (@MikeSmithAFR) April 8, 2022

Ένα από τα κέντρα βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα από τα ξενοδοχεία Hilton στην κινεζική μεγαλούπολη, αλλά η καθημερινή ζωή στο εσωτερικό δεν έχει πραγματικά καμία σχέση με αυτή του πολυτελούς καταλύματος. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί είναι σκληρές.

Σε αυτό το κέντρο συναναστρέφονται ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Λόγω του 24ωρου φωτός, είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθείς. Η μάσκα είναι υποχρεωτική ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου.