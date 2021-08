Εικόνες χάους και διεθνής ανησυχία για το Αφγανιστάν

Την ώρα που οι εικόνες χάους από το Αφγανιστάν κάνουν τον γύρο του κόσμου, αυξάνεται η διεθνής ανησυχία για το νέο γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνει η κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν αλλά και για το νέο, επερχόμενο, προσφυγικό κύμα. Καταδικάζοντας τη βία με την οποία απειλούν να επιβάλλουν την εξουσία τους οι Ταλιμπάν, η ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι επιδιώκει συναινετική προσέγγιση απέναντι στο νέο καθεστώς.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο το κενό που δημιουργεί η απόσυρση των δυτικών δυνάμεων από τη χώρα να καλυφθεί από ανταγωνιστικές δυνάμεις.

Several killed in flag-waving protests against Taliban in Afghanistan https://t.co/xgPK9adTaG pic.twitter.com/c99Rt9bhgF