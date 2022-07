Εγκρίθηκε η τροπολογία - μπλόκο στην πώληση F-16 στην Τουρκία

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η τροπολογία, βάσει της οποίας απαγορεύεται η πώληση F-16, αλλά και ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμισή των ήδη διαθέσιμων, στην Τουρκία, εκτός και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του πως υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας και δώσει αναλυτική περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι τα F-16 δεν θα χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Η τροπολογία που κατέθεσαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές Φρανκ Παλόνε και Κρις Πάπας εγκρίθηκε με 244 ψήφους υπέρ έναντι 179 κατά.

Αυτό μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από την Ουάσιγκτον, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται εξαιρετικής σημασίας καθώς ενισχύει τις πιθανότητες να γίνει νόμος των ΗΠΑ στο τέλος του χρόνου ως τμήμα του αμυντικού προϋπολογισμού, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πολύπλοκη κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται έως την υιοθέτηση του εν λόγω προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τους επόμενους μήνες θα κατατεθεί ανάλογη τροπολογία και στην Γερουσία αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει νόμος των ΗΠΑ, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία, που τώρα θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρει τα εξής:

Ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) δεν μπορεί να πωλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης F-16 ή κιτ εκσυγχρονισμού σύμφωνα με οποιαδήποτε αρχή που προβλέπεται από τον νόμο περί ελέγχου εξαγωγών όπλων (22 U.S.C. 2751 κ.ε.) στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή όργανο της Τουρκίας, εκτός εάν ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) παράσχει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις επιτροπές Άμυνας του Κογκρέσου πιστοποίηση ότι:

Αυτή η μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν χρησιμοποιούνται από την Τουρκία για επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

«Μίλησα στη Βουλή για την τροπολογία που μόλις υπερψηφίστηκε και απαγορεύει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία χωρίς πιστοποίηση από το Κογκρέσο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Ερντογάν να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ για να αποφεύγει τις συνέπειες για τις πράξεις του», αναφέρει ο Δημοκρατικός βουλευτής Φρανκ Παλόνε σε ανάρτησή του στο Twitter.

I spoke on the House floor to offer an amendment that just passed and would prohibit the sale of F-16 fighter jets to Turkey without certification from Congress.



We cannot allow Erdogan to continue using Turkey's NATO status to avoid consequences for his actions. pic.twitter.com/hZoEHX7YmH