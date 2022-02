Εγκαταλείπουν τη χώρα οι Ουκρανοί: Ουρές σε βενζινάδικα,τράπεζες -Σειρήνες και εκρήξεις στο Κίεβο

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες και κυρίως μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν το Κίεβο προκαλώντας κομφούζιο στους δρόμους, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στα σύνορα με τη Μολδαβία στην προσπάθειά να φύγουν από τη χώρα, ενώ με νέο διάγγελμα ο Ζελένσκι ζητά από τους Ουκρανούς να πάρουν τα όπλα οι πολίτες κατά της Ρωσίας.

Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη, σχηματίζοντας ουρές όχι μόνο στους δρόμους της χώρας ή στα σύνορα αλλά σε τράπεζες...

αλλά και σε βενζινάδικα....

Την ίδια ώρα οι αρχές καλούν τον κόσμο να πάνε στα καταφύγια, ενώ οι σειρήνες ηχούν από τα ξημερώματα.

Αυτή την ώρα υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων σε κεντρικούς δρόμους του Κιέβου με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πόλη.

BREAKING VIDEO: AIR RAID SIRENS NOW IN CAPITAL CITY OF KIEV. #UKRAINE #WWIII pic.twitter.com/A4JDErpQyw