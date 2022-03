Εφιάλτης στην Ουκρανία με χτύπημα σε πυρηνικό εργοστάσιο - Ένατη μέρα ρωσικής εισβολής

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στην Ουκρανία καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής κατάφεραν χτύπημα στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, που προκάλεσε πυρκαγιά. Η παγκόσμια ανησυχία για πυρηνικό ατύχημα έφτασε στο κόκκινο, ωστόσο ανακούφιση έφερε η είδηση ότι τελικώς η φωτιά κατασβέστηκε σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Το επίπεδο ραδιενέργειας στην εγκατάσταση, που μετράει έξι αντιδραστήρες και παρέχει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού που καταναλώνει η χώρα, παραμένει αμετάβλητο, διαβεβαίωσε από τη δική του πλευρά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σύμφωνα με τον οποίο δεν χτυπήθηκε κανένας αντιδραστήρας.

🇺🇦This is what the situation looks like at the Zaporizhzhya nuclear power plant (04/03/2022) pic.twitter.com/BtzAMKDM7T